شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل قرابة 3 آلاف سائح روسى على متن 12 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 3 آلاف سائح روسى على مدار اليوم، وذلك على متن 12 رحلة جوية، ما بين سفر ووصول قادمين ومغادرين إلى عدة وجهات بروسيا الاتحادية.

وحسب مصادر مطلعة فقد غادر المطار حوالى 1529 سائحا إلى عدة وجهات بينها موسكو ورستوف أون دون وقازان وفولجوجراد، فى حين استقبل المطار 6 رحلات قادمة من وجهات روسية على متنها 1255 من موسكو وايركًوتسك وكراسنويارسك وموسكو واوفا ورستوأون دون .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.