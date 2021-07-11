شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن نتيجة تكليف التمريض بالمعاهد دور أول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية للتمريض دور أول 2020، والبالغ عددهم 9873 ممرضًا وممرضة.

وبحسب القرار الوزارى رقم 440 لسنة 2021، الذى حصل ”الخليج 365” علية فإنه سيتم تكليف خريجى التمريض بوظيفة فنى تمريض رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة، اعتبارًا من بداية يوليو الجارى.

وشدد القرار على أنه بالنسبة للمكلفين على جهات خارج وزارة الصحة، تصرف مرتباتهم حسب القواعد واللوائح المعمول بها فى تلك الجعة، وعلى الجهات المكلفين عليها إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تمويل درجة مالية لمن تسلموا العمل مع موافاتهم بإقرارات استلامهم العمل وصورة من إثبات التجنيد للذكور.