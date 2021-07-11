شكرا لقرائتكم خبر عن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑأﺳﻌﺎر مناسبة.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور ﻣﻊ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ووزﻳﺮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺟﻬﺎز »اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«

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