شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنات هيئات المعارض والاستثمار واقتصادية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون 106 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيىسى القانون رقم 107 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسى أيضًا على القانون رقم 108 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسى على القانون رقم 109 لسنة 2021 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 110 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2021 /2022.

ووقع الرئيس السيسى أيضًا القانون رقم 112 لسنة 2021 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2021 /2022.

كما وقع الرئيس السيسى على القانون رقم 113 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتامين الصحى لسنة 2021 /2022.

نشرت الجريدة الرسمية القوانين بعددها الصادر اليوم الأحد.