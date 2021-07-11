شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى المجر ويتمنى له التوفيق بمهامه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، السفير محمد الشناوى، سفير مصر الجديد لدى المجر.

فى بداية اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن تمنياته للسفير محمد الشناوى بالتوفيق فى مهمته الجديدة وأن يسهم فى دعم العلاقات بين مصر والمجر، مؤكدا أن الأزهر الشريف منفتحا للتعاون مع الهيئات العلمية والدينية فى المجر وتدريب الأئمة المسلمين على التعامل مع القضايا المعاصرة كالاندماج الإيجابى فى المجتمع، وقبول الآخر ومكافحة التطرف، وغيرها من القضايا التى تسهم فى ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد الشناوى عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت فى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان، مؤكدا أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التى ترسخ لقيم التسامح والسلام.