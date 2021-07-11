سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية سلوفينيا مجمل الملفات الإقليمية

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتناول مجمل الملفات الإقليمية، وقدم الوزير شكرى التهنئة لتولى سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012