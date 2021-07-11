شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية سلوفينيا مجمل الملفات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتناول مجمل الملفات الإقليمية، وقدم الوزير شكرى التهنئة لتولى سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبى.
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر" صورا تبرز اجتماع الوزير شكرى مع نظيره السلوفينى والوفد المرافق له خلال جلسة المشاورات الموسعة.