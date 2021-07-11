شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: خطة للانتشار السريع وافتتاح محطات الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه يتم افتتاح محطات للغاز الطبيعى خلال الفترة الراهنة، حيث إن هذا هو المستهدف للوزارة الآن، موضحا أنه في إطار المبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود الغاز الطبيعى الموجود بديلا للوقود التقليدي البنزين، فإن هناك خطة مهمة للانتشار السريع لمحطات الغاز الطبيعى في كافة أنحاء الجمهورية من الشمال للجنوب في كل الطرق.

وقال وزير البترول، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه سيتم افتتاح محطات للغاز الطبيعى أو إضافة نشاط الغاز الطبيعى لمحطات وقود قائمة وبالتالي تكون البدائل متاحة لكافة قائدى المركبات.

وتابع وزير البترول: أضفنا لأول مرة في القاهرة نشاط وقود بنزين لشركة اينى الإيطالية العالمية، حيث إنها لأول مرة تدخل في هذا المجال وتشاركنا في نشاط بيع الوقود التقليدي ، موضحا أنه تم افتتاح محطة وقود حديثة جدا في العباسية بالقاهرة تقدم كل الخدمات الوقود والبنزين وكافيتريا وخدمات سريعة ومنافذ لتغير زيوت محركات السيارات وتطوير وإضافة لنشاط الغاز الطبيعى .