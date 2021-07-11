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شكرى يبحث مع وزير خارجية إسرائيل حلحلة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.

 

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ تدوينة عبر "تويتر" تبرز اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الاسرائيلى فى بروكسل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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