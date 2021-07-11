شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الخليج 365 يطلق أحدث إصداراته.." تطبيق تليفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يطلق الخليج 365 اليوم أحدث إصداراته، تطبيق تليفزيون الخليج 365، الذى يضمن لك أوسع تغطية إخبارية وتليفزيونية على مدار الساعة ، ويضع العالم بين يديك على الموبايل .

تطبيق تليفزيون الخليج 365 يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة ، يأتي في مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث .

تطبيق تليفزيون الخليج 365 ، يأتي في إطار سعى الخليج 365 دائما إلى التطوير والتجديد ، لمواكبة ما يحدث في العالم وحتى يقدم للقراء الأعزاء ما يرضيهم ويحقق طموحهم، سواء على مستوى الأخبار ومتابعاتها، أو الخدمات وما يستجد عليها، أو الترفيه ومجالاته التي باتت عنصرا مهما فى تفضيلات القراء والمستخدمين.

وفى عالم إعلامى تحكمه الـ smart media بات لزاما على ”الخليج 365” تطوير الأدوات الإعلامية التقليدية، لتتسع أكثر من رصد الخبر وعرضه، إلى التطور فى تدعيم "الخبر" بالصور وتوثيقها بالفيديو، لتترسخ حقيقة "الخبر المدمج"، ومن ثم تحليل "الخبر" وتأثيره على القارئ، بشكل بسيط وسلس، يستجيب للنسبة الأغلب من القراء والمستخدمين التي تطالع الأخبار وتستهلك الخدمات ومواد الترفيه عبر الموبايل ، أو بمعنى آخر نكون أمام تطبيق تليفزيون الخليج 365

ووفق أحدث الإحصاءات والدراسات، فإن مستهلكى الأخبار والموضوعات من خلال شاشة الموبايل الذكى، يمثلون نحو 85% من مستهلكى الأخبار والخدمات والمواد الترفيهية، ومن ثم، لابد أن يستجيب ”الخليج 365” لتفضيلات المستخدمين، من خلال وسيلة سهلة وجذابة تستطيع تقديم الأخبار والخدمات ومواد الترفيه، في باقة واحدة تناسب القطاع الأكبر من المستخدمين ،أو باختصار يقدم للقراء والمستخدمين تطبيق تليفزيون الخليج 365.

شاهد أينما كنت في تطبيق تلفزيون الخليج 365، وأيا كان نوع الموبايل الذى تفضل أن تستخدمه ، أندرويد ، IOS، هواوى ، ليصلك العالم أجمع في التوقيت المناسب .. تطبيق تلفزيون الخليج 365 .. أهلا بك في المستقبل.

ترقبوا خلال الأيام المقبلة أحدث إصدارات الخليج 365، تحت شعار "أهلا بك فى المستقبل".