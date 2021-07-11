نزل للاستحمام ليلا.. انتشال جثة غريق بنهر النيل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود حالة غرق بمركز الوراق.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري، وأمكن انتشال جثة الغريق، يرتدي "شورت" أسود.

وتبين بالفحص تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، أن المتوفى يدعى سامي رجب 35 سنة، نزل للاستحمام في النيل ليلا بين مرسى الجزارين والقللي.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.