بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس من شركة بتروجت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي ٥ أشخاص صباح اليوم، مصرعهم في حادث تصادم بطريق السويس بالقرب من الطريق الإقليمي.

وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفين في الحادث من محافظة بني سويف ويعملون بشركة بتروجت، وكانوا في طريقهم لعملهم بعد قضاء الإجازة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث للتحقق من هوية الجثث، ونقلهم لأقرب مستشفى لمحاولة إنقاذهم.

وصرحت مصادر مسئولة بشركة بتروجت لـ "الخليج 365"، أن المتوفين جميعهم من الشركة وهم "نور الدين أحمد عبدالعزيز، أشرف جوده جمعه جوده، محمد سيد أحمد محمد، مصطفى محمود حلمي حنفي، هاني محمد عبد الرسول محمد".