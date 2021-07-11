ارتكبوا 128 حادثًا.. ضبط 19 تشكيلا عصابيًا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران وسامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 19 تشكيلا عصابيًا، ضموا 66 متهمًا، ارتكبوا 128 حادث سرقة متنوعًا.

كما نجحت الحملات في كشف غموض 76 حادثًا متنوعًا، أبرزها: (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 86 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.