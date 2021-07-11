عبدالرحيم كمال يوقع نسخا من "أبناء حورة" في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وفرت دار الكرمة للنشر نسخًا مسبقة التوقيع من رواية الكاتب عبد الرحيم كمال الأحدث «أبناء حورة»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الرواية تحكي قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش».

ويشار إلى أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.