أخبار مصر

"التعليم" تنشر امتحان اللغة العربية للمدارس الدولية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك عبر الرابط التالي :اضغط هنا

وكانت الوزارة قد قررت إتاحة (كراسة الأسئلة) لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على الموقع الإلكتروني للوزارة ،بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن ،وعلى أن يتم الإجابة عليها في نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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