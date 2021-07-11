شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الثقافى المصرى الأمريكى: الغرض من سد النهضة التحكم فى المياه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك، إن دور الجاليات المصرية عليها دور كبير فيما يخص سد النهضة، موضحا أنها تعمل من خلال الواقع حيث أن الدولة المصرية تعانى من شح مائى فى الوقت الذى تتحدث فيه اثيوبيا عن الإنصاف حيث أنها دولة منبع ولديها كميات كبيرة من المياه تقدر بأكثر من ألف مليار متر مكعب مياه ومصر تحصل منها على 55 مليار متر مكعب فقط.

وأضاف خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم" الذى يعرض على قناة الحياة، أن القضية الخاصة بسد النهضة، ليس قضية مياه ولكنها تحكم فى المياه، متابعا: اثيوبيا تبيع الوهم وهم لا يرغبون فى التوقيع على اتفاقية تخص السد.. ويجب أن يكون لدينا "لوبى مصري"، حول أضرار سد النهضة".. والسلك الدبلوماسى له دور.. واللوبى المصرى يضم مصريين فى الدول من أجل الحشد لمناقشة القضايا المشتركة خاصة فى الولايات المتحدة.

وتابع المهندس طارق سليمان: الولايات المتحدة مؤثرة عالميا وفكرة وجود "لوبى مصري" فى أمريكا يساهم فى التأثير بشكل كبير، موضحا أن الولايات المتحدة تتعامل معانا من خلال نظرية "انت هتفيدنى بايه"، وظهر ذلك من خلال الدور المصرى فى ليبيا، ونجحت الدولة فى هذا الملف من خلال الخط الأحمر، وكذلك الملف الخاص بقضية غزة وهو ما حقق نجاحا كبيرا جعل الرئيس الأمريكى بايدن يتصل بالرئيس السيسى مرتين.. والولايات المتحدة تنظر من مدى قوتنا.. وظهرت قوتنا فى ليبيا وغزة.. ومصر قوة لا يمكن تجاهلها.