شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع مستوى النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وإزالة أى إشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة مع المتابعة المستمرة للحالة العامة وإزالة أى معوقات.

وفى ذلك الإطار قام مركز ومدينة أبو النمرس برفع المخلفات من طريق ترسا امام مجمع المدارس وطريق بدوى الحداد وطريق هدى شعرواى وطريق مصر أسيوط الزراعى بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

كما قام حى الهرم بمتابعة محيط لجان الثانوية العامة حيث تم رفع كفاءه النظافة ورفع كافة الإشغالات والتأكد من عدم وجود تجمعات أمام اللجان بالمدارس ومتابعة انتظام سير العملية الامتحانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامه الطلاب بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.

كما قام مركزى العياط وأوسيم بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة لليوم الثانى ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التى يجرى بها الامتحانات بمتابعة من فرج عبد العاطى ومحمود فؤاد رؤساء المراكز المختصة.