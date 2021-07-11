شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيارة أسبوعية لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العاصمة الادارية الجديدة افتتاحها هو عنوان للعاصمة الجديدة، مضيفا أن جولته اليوم بالعاصمة تم خلالها الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعى لمتابعة كافة المشروعات.

وأضاف فى تصريحات له بعد جولته التفقدية، إنه سيكون هناك برنامج وزيارة أسبوعية، مؤكدا أن وقت تنفيذ هذه المشروعات معجزة.

وأوضح إنه خلال الـ3 أشهر القادمة ستظهر الملامح النهائية للعاصمة، موضحا إنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من النهر الأخضر.