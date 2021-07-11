شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان اللغة العربية لـ "الأدبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس ما حدث أمس، تباينت ردود أفعال الطلاب حول مدى صعوبة أو سهولة امتحان مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم، ورغم حالة القلق والتوتر التي انتابت بعضهم بسبب شكوى طلاب القسم العلمي أمس من صعوبة الامتحان، إلا أن بعض الطلاب عبروا عن سعادتهم بامتحان اليوم، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبته كعادة كل عام، ويستضيف تليفزيون ”الخليج 365” الأستاذ محمد شادي مدرس مادة اللغة العربية، ونعرض الإجابات النموذجية لبعض الأسئلة التي وردت في امتحان اللغة العربية اليوم.

الإجابة النموذجية لأبرز الاسئلة في امتحان اللغة العربية أدبي

شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا

محلها (جملة نعت)

أسبغ علينا الله نعمه ظاهرة وباطنة فوجب علينا أن نتعامل معها حق التعامل ونحافظ عليها

الفعل المتعدي (أسبغ)

طحنت فريقيها الحروب بضرسها لا غالبا رحمت ولا مغلوبا

(غالبا) اسم لا، هنا "لا" من الحروف التي لا أكثر من عمل، وهنا هي نافية، و"غالبًا" تعرب اسم منصوب على نزع الخافض

غالبًا من الكلمات التي تكون دائمًا منصوبة على نزع الخافض، والخافض هو حرف الجر لأنه يجر ما بعده

لكل عالم هفوة وربما هفوات فما فتئ لكل عالم حسنة بل حسنات

( حسنة ) اسم مافتئ

قو في الله أملك واستبشر بالخير تجده، حدد الرسم الإملائي الصحيح للكلمتين اللتين تحتهما خط

رجاءك – تفاءل

ولم أر كالسماحة من دليل يبين لك البطولة والرجال

الموقع الإعرابي (جملة نعت)

جلس مطرقًا ورأسه بين كتفيه فتذكر أن لديه عقلا وعزما فهب مبتسما يسعى

الفعل المتعدي (فتذكر)

وكم من مقولة عندي وتأبى لها حسن الوفادة أن تقالا

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