شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: شقق بديلة تعويض المتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أن حى الساحل وفر دار ضيافة للمتضررين من حريق 3 منازل بشارع جسر البحر وشوارع متفرعة منه، وذلك للاستضافة المؤقتة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية للتعويضات بناء على قرارات اللجان المختصة.

وتابع الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف حسن، رئيس حى الساحل، الحادث والتواصل مع الأهالى لاستقبالهم فى دار الضيافة المجهزة، ولكن فضل الأهالى البقاء عن أقاربهم حتى يتم الانتهاء من الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم هدم أحد المنازل المتضررة من الحريق، وتعويض سكان المنزل بوحدات سكنية وفقا للقانون، كما سيتم ترميم عقار أخر وفى انتظار القرار النهائى للجنة.

وكان شب حريق، الإثنين الماضى، بغية حمام بأحد المنازل بشارع جسر البحر فى الساحل شمال القاهرة، حيث اشتعلت النيران فوق كل سطح هرب إليه الحمام، وتسببت فى اشتعال النيران بها أيضًا وبغيتين أخيرتين بشارعى على عبد العاطى وشارع نجم أشقوش بنفس الحى، وأسفر الحريق عن وجود عدة إصابات معظمها اختناق من أثر الأدخنة الناتجة عن تصاعد النيران، وتم التعامل معها من قبل سيارات الإسعاف التى هرولت إلى محل الواقعة.

ومن جانبها أسرعت قوات الحماية المدنية بمحاولة إطفاء الحرائق التى وقعت بالمنازل الثلاثة الذى استغرق ثلاث ساعات وساهم فى الإطفاء 6 سيارات مطافى تقريبا، فيما أكد شهود العيان أن المنطقة بها عدد كبير من غيات الحمام التى تملئ الأسطح وتسبب خطرا كبيرا على حياة المواطنين موضحين أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم بشكل كبير فى انتقال النيران من منزل إلى آخر.