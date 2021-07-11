شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي من امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وبدأ جميعهم الاستعداد لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، التي يختارها كل منهم من بين مجموعة من المواد المتاح دراستها مثل اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم الجزء الأول من مراجعة ليلة الامتحان في مادة الألماني.