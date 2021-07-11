شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية بوحدات التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصيلة الخدمات الطبية التى تم تقديمها للمترددين على وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالى، لافتة إلى أن عدد المترددين خلال هذه الفترة بلغ 270 ألف متردد من المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك على العيادات فى مختلف التخصصات الطبية بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية فى بيان لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة الأقصر أن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية داخل 36 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر حتى الآن، ومن المقرر أن يصلوا إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تقدم كافة خدمات الرعاية الأولية، وتغطى كافة مناحى محافظة الأقصر، وذلك مع الإطلاق الرسمى للمنظومة بالأقصر قريبًا.

وتابع بيان الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، منذ بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى منتصف العام الحالى، شملت 111ألف خدمة طبية بعيادات طب الأسرة، 53 ألف خدمة طبية من خلال عيادات الأسنان، بالإضافة إلى 24.5 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال والعظام داخل الوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، هذا إلى جانب 58 ألف فحوصات معملية وتشخيصية، 23.5 ألف متردد على عيادات الطوارئ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تعزز مفهوم طب الأسرة، بحيث أصبحت تغطى وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية، كما تعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وأشارت الهيئة: كل وحدات ومراكز طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعمل على مدار 12ساعة يوميًا بما يعنى توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، أن التأمين الصحى الشامل مشروع قومى يستثمر فى صحة المواطن المصرى، لأن بدون مواطن ذو مستوى صحى مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وتعد هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية لجميع المصريين دون تمييز وفق أحدث معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل سواء فى محافظة الأقصر أو بورسعيد أو الإسماعيلية لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على الخدمة شموليًا، مشيرًا إلى السعى الدائم للهيئة لزيادة رضاء منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل عن الخدمة الطبية، وذلك بهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة فى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.