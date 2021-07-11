شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع شبرا ورفع المخلفات من شارع أحمد حلمى بالقاهرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة محافظة القاهرة من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 100 مم بشارع شبرا بحى الساحل أمام العقار رقم 262 ، بتواجد الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد سيد رئيس حى الساحل ، والمهندس حمادة رزق سكرتير حى الساحل والمهندس عبد التواب عطية مدير غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل وذلك بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى وتواجد الحفارات والشفاطات، حيث وجه نائب محافظ القاهرة بإعادة الشيء لأصله، والمتابعة لعودة الخدمة للمناطق المتأثرة.

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، أعمال توسعة وتطوير شارع عمر المختار بحى الأميرية بحضور رئيس حى الأميرية وأكد على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

واستعرض نائب المحافظ أعمال مشروع صرف صحي بمنطقة عمارات الشركة السعودية بحى الأميرية موجها بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشيء لأصله.

وفى السياق، أشرف محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا، على رفع الرتش والمخلفات من شارع أحمد حلمي ورفع نظافة شوارع حى شبرا.