شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعلن موافقة الوزير على منح علاوة دورية للعاملين بالقطاع 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إقرار العلاوة الدورية بواقع 12% من الأجر الأساسى للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالى 2021/2022.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هذا القرار جاء من منطلق تقدير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للعاملين بالقطاع، ودورهم الهام فى تحقيق الإنجازات.

جدير بالذكر أن قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع، حظى بترحيب كبير من صفحات العاملين بالقطاع على مواقع التواصل الاجتماعى، معلنين عن شكرهم لوزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى يحرص على تلبية رغبات العاملين بشركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج.