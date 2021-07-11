شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية و"روساتوم" ينظمان نقاشا عن دور الضبعة بالتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، غدا الاثنين، حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، وشركة زأتوم ستروى إكسبورت القسم الهندسى لشركة روساتوم والمقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة لفيف من مسؤولى شركة روساتوم الروسية وممثلين آخرين من الهيئات الأخرى، من بينهم الدكتور هشام حجازى ممثل من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية وألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم الروسية للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبولينا ليون مديرة قسم الاستدامة فى شركة روساتوم الروسية ويوليا تشيرناخوفسكايا -نائب المدير العام فى روساتوم للخدمات وأناتولى كوفتونوف -مدير إنشاءات محطة الطاقة النووية فى مصر.

وتتناول الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات الهامة يأتى فى مقدمتها استراتيجية وأهداف شركة روساتوم الروسية الممتدة إلى 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول دور الطاقة النووية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخبرة شركة روساتوم فى تفعيل تلك الأهداف، كما سيتم الإعلان عن اخر التطورات بمراحل بناء البنية التحتية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.