خاني 3 مرات.. تجديد حبس فتاة بتهمة قتل وحرق خطيبها بمساعدة 3 أخريات في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس 4 فتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهن بقتل شاب حرقا داخل شقة خطيبته في التبين.

وقالت المتهمة (خطيبة الضحية) إنها ارتكبت الواقعة بعدما عقد قرانه عليها ثم اكتشفت خيانته لها 3 مرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة دارت بين المجني عليه وخطيبته داخل شقتها فقامت على أثرها بالاستعانة بثلاث فتيات أخريات للتخلص منه.

واعترفت متهمة في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلة إنها صديقة لخطيبة المجني عليه منذ الصغر "وفي الفترة الأخيرة زعلها كتير.. فقررنا ننتقم منه".

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة التبين يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الشباب بتشاجر صديقه المقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب متفحمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.