المشدد ٧ سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، متهم بالسجن المشدد ٧ سنوات في إعادة محاكمته بقضية "محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

وقالت في حيثيات حكمها:"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقي المتهمين لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتي تجد صداها في أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة في ثورة الثلاثين من يونيو التي زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".