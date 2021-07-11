شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذنا بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد فتحى مدير التسويق والمنافذ، أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى برفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومن خلال التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للزراعات المحمية وتكاملها مع جميع الجهات المنتجة بمركز البحوث الزراعية ومنظومة المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة.

وأوضح عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة، وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات.