شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ما يطرح يوميا من اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، حيث يتم طرح 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1500 منفذ موزعة بمحافظات الجمهورية، بمعدل 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ.

من جانبه، أكد العميد محمود السعدنى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المجزر يقوم بالكشف الطبى اللازم على اللحوم عند وصولها للمجزر، مشيرا إلى أنها تأتى ببرادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادى داخل الأراضى المصرية، أنه تمت الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها فى برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع ويتم الكشف الطبى على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع.