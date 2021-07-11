شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط سلع ومنتجات غذائية غير صالحة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض جهاز حماية المستهلك تقريرا عن مجهود الفروع فى المحافظات، لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين، ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلى و الرقابة الإدارية.

أولا فى مجال المنتجات الغذائية والسلع المتنوعة:

محافظة جنوب سيناء تم تحرير 10 محاضر ضد عدد من المحلات التجارية، لعدم الاعلان عن الأسعار وضبط كمية من السكر مجهول المصدر بدون بيانات

ومحافظة الدقهلية تم تحرير 11 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعرض وبيع سجائر مهربة

ومحافظة أسيوط تم ضبط 198 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحافظة المنيا تم ضبط 6 طن من الألبان الفاسدة وكمية من مادة الفورمالين الغير مصرح بتداولها وذلك بعدد من سيارات نقل الألبان، كما تم تحرير 6 محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية ومحافظة المنوفية تم تحرير 14 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك ومحافظة القليوبية تم ضبط 3.5 طن حلوى اطفال مجهولة المصدر و 94 بكرة مدون عليها ماركات مشهورة لشركات تصنيع الحلويات

ومحافظة كفر الشيخ تم ضبط مصنع للمراتب الجاهزة يقوم بتقليد إحدى العلامات التجارية الكبرى، كما تم ضبط مصنع للأعلاف يعمل بدون ترخيص وفى محافظة السويس تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بعدد من المحلات التجارية.

وفى محافظة الإسماعلية تم ضبط كمية من اللحوم (دواجن –بقرى –ماعز)بدون أى بيانات وبعضها غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط 100 طن أعلاف ومواد غذائية بمخزنين للأعلاف يعملان بدون ترخيص وضبط كمية من شمع الفلاتر متعددة الماركات مجهولة المصدر ومحافظة بنى سويف تتحرر 9 محاضر لعدد من المحلات التجارية وتم إعدام كمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحافظة قنا تم تنفيذ الغلق الإدارى لعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية وغلق مول تجارى لعمله دون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ المجمدة المنتهية الصلاحية

ومحافظة البحيرة تم تحرير 13 محضر ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك للإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية كما تم ضبط 4 محلات للجزارة لعرضهم اللحوم مكشوفة وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومحافظة أسوان تم ضبط حوالى نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجازر فى عدد من محلات الجزارة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وفي محافظة الشرقية تم تحرير 6 محاضر ضد عدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وضد عدد من محلات بيع الأسماك لعرضها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 16 محضر ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لضبط سلع ومنتجات غذائية وأعلاف مجهولة المصدر، كما تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية و3.5 طن أسمدة زراعية و1.8طن منظفات صناعية و1 طن ملح مجهولين المصدر.

-محافظة سوهاج :

تم تحرير محضر ضد أحد المحلات التجارية لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط أحد شركات رش وإبادة الحشرات لمزاولة المهنة دون ترخيص وإعطاء فواتير غير قانونية وتعمل دون ترخيص.

-محافظة بورسعيد :

تم ضبط 280 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المحلات لتجارة المواد الغذائية.

-محافظة الفيوم :

تم ضبط 270 لتر زيت للقلى منتهى الصلاحية بأحد محلات بيع الزيوت، كما تم ضبط كمية من الدواجن الغير صالحة للاستهلاك وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.