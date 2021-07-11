شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: "حلينا الامتحان كله ومش متأكدين من الإجابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وسادت حالة من الحزن بين كثير من الطلبة بسبب صعوبة الأسئلة، حيث أكد طلاب لجنة مدرسة أبو الهول القومية، أن هناك أسئلة فى الامتحان صعبة، كما أن الإجابات متشابهة، متابعين: حلينا الامتحان كله ولكن مش متأكدين من الاجابات الصحيحة.

وعن توقعات بعضهم حول الدرجة التى سيحصل عليها فى المادة، أوضحوا أنهم يريدون النجاح فقط لأن صعوبة الأسئلة أفقدهم الأمل فى المجموع، فيما أشاد بعض الطلبة بسهولة بعض الجزئيات فى الامتحان منها النحو والتعبير، موضحين أن الأسئلة فى مجملها فى مستوى الطالب فوق المتوسط واعتمدت على الاستنتاج والفهم.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.