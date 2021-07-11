شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة صورة سيلفى لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة الصورة السلفى المتداولة، لطلاب الثانوية العامة فى لجنة امتحان، قائلا: "هذه صورة من الامتحان التجريبي في يونيو تبينوا يا جماعة قبل التعليق".

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه يتم متابعة ردود فعل الطلاب حول مستوى الامتحان من حيث الصعوبة والسهولة، من المركز القومي للامتحانات، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .