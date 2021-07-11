شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجهز العيادات الطبية بمدينة معا تمهيدا لنقل سكان عزبة أبو قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة في فرش العيادات الطبية الخاصة بمدينة معا لتطوير العشوائيات، بحى السلام ثان، والمقرر افتتاحها خلال أيام والتي سينتقل إليها سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير العشوائيات التي تنفذها الدولة لتوفير سكن أمن وملائم للمواطن.

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال فرش الوحدات السكنية لبدء تسكين الأهالى وتسليمهم الوحدات الجديدة، كما تابع فرش العيادات بالأجهزة الطبية بحضور الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الصحة بالقاهرة.

ونظمت محافظة القاهرة زيارات ميدانية لعدد من سكان منطقة عزبة أبو قرن، لرؤية الوحدات والمشروع بالكامل قبل الانتقال له، وطمأنتهم بمستوى النقلة الاجتماعية المقبلين عليها.

ويجرى الآن فرش الوحدات السكنية بالأثاث والأجهزة الكهربائية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، وتم تنفيذ المشروع من خلال مؤسسة معا لتطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، ليكون مجتمع متكامل يضم كل الخدمات والمرافق العامة والمتنزهات.

وتم تنفيذ الوحدات السكنية على نموذجين بإجمالى 4416 وحدة سكنية للمرحلتين نموذح 65 متر غرفتين وصالة والنموذج الثانى 3 غرف وصالة 85 متر ، والمشروع بالكامل مقام على مساحة 62 فدان ارض مخصصة من محافظة القاهرة للمؤسسة لإقامة مجتمع متكامل عليها، وعدد الوحدات بالنموذج الاول "غرفتين وصالة" يبلغ 1272 وحدة والباقى 3 غرف وصالة 3144 وحدة سكنية، وإجمالى العمارات 136 عمارة سكنية.