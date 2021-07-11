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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت الأحد  وجاءت كالتالى:

 

 

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 7 جنيهات.

- البصل الأبيض 5 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 7.5 جنيه.

- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات

- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.

- الليمون بـ 14 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر 13 جنيها

العنب الأبيض 11 جنيها

الباميا الخضراء 14 جنيها

تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها

برتقال بلدى 5 جنيهات.

تفاح بلدى 15 جنيها.

مشمش 22  جنيها.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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