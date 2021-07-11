شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 3 قاضيات بالنيابة الإدارية مديرات للمكاتب الفنية بالقاهرة وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بتعيين 3 عضوات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية وهن: المستشارة زينب حلمي السيد خضر مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتهن الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

وأشاد المنشاوي بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوئتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.