شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على قوانين ربط موازنات هيئة السلع التموينية والتجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 103 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022 .
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 104 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022.
وصدق الرئيس السيسي أيضا على القانون رقم 105 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022 .
نشرت القوانين الثلاثة بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.