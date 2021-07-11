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الرئيس السيسي يصدق على قوانين ربط موازنات هيئة السلع التموينية والتجارة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 103 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022 .

 

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 104 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022. 

 

وصدق الرئيس السيسي أيضا على القانون رقم 105 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022 .

 

نشرت القوانين الثلاثة بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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