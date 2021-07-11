وزير الرى يستعرض نتائج دراسة تأثير إعادة تأهيل الترع على الأداء الهيدروليكى للشبكة

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والدكتور يحيى عماد استشارى مشروع water stars، وذلك لعرض نتائج دراسة تأثير إعادة تأهيل الترع على الأداء الهيدروليكى لشبكة الترع.

يشار إلى أن مشروع EU-WATERSTARS بتمويل من الاتحاد الأوروبى بهدف مساعدة الحكومة المصرية، فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر و تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية .

وخصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 4.2 مليون يورو، على مدار 30 شهرا، فى 5 مجالات، وهى المساهمة فى تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.

وتؤكد وزارة الرى على أهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل التحديات ندرة المياه التى تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.