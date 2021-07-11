شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ 48 مشروعا لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن حى بولاق الدكرور يشهد تنفيذ 48 مشروعا تنمويا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم بشكل كبير فى القضاء على العديد من المشكلات التى يعانى منها مواطنى الحى، سواء تحسين ضغوطات المياه أو مد الخدمة ببعض القطاعات أو مواجهة مشكله الطفوحات وتهالك الخطوط والشبكات بقطاعات أخرى .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من 15 مشروعا للبنية التحتية لمشروعات مياه الشرب وشملت تنفيذ مشروع الخزان العلوى والرافع بصفط اللبن ومد شبكات مياه الشرب بمنطقة حوض الذوات وتنفيذ عدد(1500) وصلة منزلية بها وتحويل مسار خط مياه الشرب بشارع ترعة عبد العال 1، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتعديل منسوب مياه بشارع ترعة عبد العال1 ومد مواسير مياه بشارع عبد الرحمن هريدى بزنين وشوارع ثابت وعبد المنعم محمود ومدرسة الشيخة جواهر بشارع المشتل وطريق كفر طهرمس بدءاً من شارع سيد حسين حتى شارع محمد الزيات وتقاطع المساكن وشارع عبد الله المتفرع من شارع أحمد أبو سريع و شارع النخيل وكفر طهرمس وإحلال وتجديد شبكات كفر طهرمس وتنفيذ مشروع مياه الشرب بصفط اللبن .

وأضاف راشد، أنه جارى تنفيذ أعمال تحويل مسار خطى من شارع ترعة الزمر إلى شارع سلام وهو أحد المشروعات الهامة الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء خط مياه 400 ملى وربطه على الخط الرئيسى 1000ملى بداية من شارع المطبعة فيصل وحتى منطقة كفر طهرمس لزيادة المياه ولمعالجة مشكلة ضعف الضغوطات والذى يصل طوله حوالى 3 كم، وكذا إحلال وتجديد خطوط المياه بشارعى ترعة عبد العال 2 والملكة قبل بدء أعمال الرصف وذلك بطول 1200 م لكل منهم.

وأكد المحافظ، أن مشروعات البنية التحتية للمشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها تبلغ 25 مشروعا داخل نطاق حى بولاق الدكرور وهم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة بولاق القديمة والتى تضم شوارع محمود سعد وعلى خليل وإبراهيم رمضان ومحمد على وأحمد عفيفى وعطية عبد الحميد) ومنطقة همفرس .

كما تم إحلال وتجديد خطوط الانحدار للصرف الصحى بشوارع ال عامر و غريب و أحمد كرسون و حمزة الابحر وحارة النادى أل عامر وحارة سليم وحارة محمود عبد الفتاح من آل عامر وشوارع عمرو خالد وابراهيم المشهدى، إلى جانب إحلال وتجديد وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى لعدد 8 شوارع بمنطقة صفط اللبن وعدد(7) شوارع بمنطقة بولاق الدكرور .

كما تم إحلال وتجديد خطوط صرف صحى بشوارع المشتل و أل عامر و ترعة زنين وشوارع الطويل – المدينة المنورة – مكة – التحرير بصفط اللبن وبشوارع سعيد الحلوانى وجمال عبد العال و الجامع و حسين عباس و مدحت عزت بخاتم المرسلين و كفر طهرمس و عبد الحميد بركات و خاتم المرسلين من شارع أحمد العش و شارع سيد عبد العال بمدينة النجوم .

وأكد رشد، أنه تم إنشاء خط صرف صحى بشارع جمال عبد الناصر بجوار الطريق الدائرى حتى شارع نظمى وبشارع ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى شارع مصطفى كامل مروراً بشارع همفرس وترعة زنين، بالإضافة إلى شارع ترعة الزمر من شارع المشتل حتى شارع مصطفى كامل وإصلاح كسر مفاجئ بالخطوط وفرعيات بشوارع ناهيا ببولاق وحسن اللبان من الشهيد أحمد حمدى بشارع محمد على ربيع، بالإضافة إلى تغير مسار خط الصرف الصحى بفرعية بشارع الرشيد كما تم إنشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين.

وتابع المحافظ، أن مشروعات البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها داخل نطاق حى بولاق الدكرور تبلغ 5 مشروعات وهى إحلال وتجديد خطوط الانحدار للصرف الصحى بشارع القناية وبعض شوارع منطقة بولاق الدكرور وبشوارع ( عباس العقاد- رشاد الشيمى- الاربعين- عبدالرحيم العقباوى- خالد مكى – ش 14 – ش 16 بالإضافة إلى أعمال تصميم وتنفيذ خط الصرف الصحى بشوارع العمدة و نبيل طه و على عفت و عمرو بن العاص كما تم انشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين بالإضافة إلى إنه جارى تنفيذ خط صرف صحى قطر 1000م يبدأ من محطة التجارب مروراً بشارع السادات ثم شارعه ترعة عبد العال والملكة وحتى كفر طهرمس بطول 2 كم تقريباً .