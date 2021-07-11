ألسن عين شمس تفتح باب القبول بدبلوم "تكنولوجيا الترجمة" بقسم اللغة الإنجليزية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب القبول في دبلوم "تكنولوجيا الترجمة" بقسم اللغة الإنجليزية وهو البرنامج الأول من نوعه في الجامعات المصرية، للعام الجامعى 2022/2021.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وأوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تجيد استخدام أحدث البرمجيات المساعدة للترجمة ومؤهلة لدخول مجال البحث العلمي في إعداد التطبيقات المتعلقة بتكنولوجيا الترجمة والإسهام فيما يقدمه العالم في هذا المجال على مستوى التعامل بين اللغة العربية واللغات الأجنبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أنه سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأخرى (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) بمختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة: التحريرية والفورية)، على أن يبدأ تقديم طلبات الالتحاق في الفترة من 1/8/2021 حتى 15/8/2021 .