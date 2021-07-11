شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 953 ألفا و916 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها " 521 ألفا و565 رأس أبقار، و285 ألفا و786 رأس جاموس، و119 ألفا و700 رأس أغنام، و26 ألفا و865 رأس ماعز" حتى 7 يوليو 2021، وتحصين 913 ألفا و250 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها " 483 ألفا و421 رأس أبقار، و282 ألفا و61 رأس جاموس، و119 ألفا و300 رأس أغنام، و26 الفا و 865 رأس ماعز، و1603 رأس جمال" حتى 7 يوليو 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.