تُحذف من المضبطة.. جبالي يرد على تحدث نواب حزب النور بالإنجليزية خلال مناقشة تعديلات التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف عدد من الكلمات الأجنبية التي قالها النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال تعليقه على تعديلات قانون التحرش، من المضبطة.

ومازح رئيس مجلس النواب نوابَ حزب النور خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قائلًا: "انتم حتقلبوا إنجليزي ولا إيه.. تحذف كلمة silent وكلمة vibration من المضبطة".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه يوافق على تغليظ عقوبات التحرش؛ خصوصًا أن التحرش والإرهاب والإلحاد أسهم توجه في صدر الوطن، وتحتاج إلى وزارات تتصدى، ومجتمع يتحدى، منتقدًا ما يُعرض في وسائل الإعلام من مسلسلات تساند المتحرشين والبلطجية.