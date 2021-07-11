رئيس مجلس النواب عن أزمة سد النهضة: نحن على موعد مع نصر جديد بقيادة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بقيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة، على النيل الأزرق، دون التنسيق مع دولتَي المصب مصر والسودان، مطالبًا المجتمع الدولي بالقيام بدوره بإقرار اتفاق ملزم .

وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: نتابع جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توضيح عدالة الموقف، إزاء الحفاظ على حقوقنا المائية، فمصر لا لم تقف يومًا ضد حق أشقائها في التنمية؛ ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية.

وأكد: نقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ودعمنا المطلق لخطواتها للحفاظ على شريان الحياة، ونحن على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على اجتياز ذلك التحدي بقوة، ونحن على موعد مع نصر جديد يُضاف إلى سجل الدولة المصرية بقيادة المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار رئيس "النواب" إلى أن السلوك الإثيوبي يحمل تعنتًا غير مبرر؛ وهو أمر ترفضه الدولة المصرية، لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقها المائية، والحفاظ عليها؛ فالنيل هو شريان وجودها، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة لمصرية؛ وهو الأمر الذي قابله النواب بتصفيق حاد .

وأشاد جبالي بخطاب مصر أمام مجلس الأمن الدولي، الذي ألقاه وزير الخارجية؛ حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري خلال عرض تلك القضية المصيرية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف إيجابي، بفرض اتفاق ملزم بشأن السد يحافظ على حقوق مصر وأمنها المائي.​