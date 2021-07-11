ساعدوني نحافظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.. زعيم الأغلبية يدعو النواب للموافقة على تغليظ عقوبة التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهي أننا نقدر عظيمات مصر.

وأضاف رشاد، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: بناتنا أغلى ما عندنا، ويهدف القانون إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة؛ ولكن الفكرة هي أن المشرع الأول هو مَن تهاون في تلك العقوبات التي كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة اعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع.

وأكد رشاد أن العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجاني؛ ولكننا ملتزمون بقواعد قانونية ودستورية، مضيفًا: كما أن العقوبات لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التي قصرت وفشلت في تربيته؛ وبالتالي تم زيادة قيمة الغرامة المالية التي ستتحملها الأسرة.

ونوه رشاد بأن المرأة العربية في التاريخ كانت وستظل مصونة، داعيًا النواب إلى تأييد المشروع، قائلًا: "ساعدوني أن نحافظ على قيم هذا المجتمع في مواجهة الغزو الفكري والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا".