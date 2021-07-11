شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: سلوك أثيوبيا فى قضية سد النهضة يحمل تعنت غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سلوك دولة أثيوبيا فى قضية سد النهضة خلال المفاوضات مع مصر والسودان بأنه سلوكا يحمل تعنتا غير مبررا، مؤكدا أن الدولة المصرية ترفض المساس بحقوقها المائية.

وأشار "جبالى" خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، إلى أن الدولة المصرية ترفض تعنت أثويبا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي عن أمن مصر المائى، مضيفا :"مصر لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، ومصر لا تعتدي بل دفاع عن حقوق شعبها العظيم".

وقال رئيس البرلمان، إن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مستطردا " نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، مضيفا: " نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد".

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلي أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري و سعيه حماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا: "مصر لم تقف فى وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي".

وقال رئيس البرلمان: "السلوك الإثيوبي يحمل تعنت غير مبرر، وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الامن المائي و مصر لا تعتدي و لكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري.