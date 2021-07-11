شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع قناة السويس وشركة "إيفرجيفن" يطالبان المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب دفاع هيئة قناة السويس ودفاع ملاك السفينة أيفرجيفن والتوكيل الملاحي إيفرجرين، خلال الجلسة التي تنظهرها الآن الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، بشطب قضية الحجز التحفظي والتعويضات علي السفينة البنمية إيفرجيفن، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي لقناة السويس، في 23 مارس الماضي.

وعقدت جلسة اليوم بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لاستكمال إجراءات شطب الدعوي وإعلان التصالح بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة أيفرجيفن والتوكيل الملاحي "إيفرجرين".

وغادرت السفينة البنمية "إيفرجيفن"، المجري الملاحي لقناة السويس، الأربعاء، بعد التوقيع على تسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، عقب موافقة المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضى، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، وهو ما حدث وغادرت السفينة بالفعل ومازالت تنتظر في البحر المتوسط قريبًا من مدخل قناة السويس الشمالى، لعمل صيانة لها وفحصها.

وكان قد تقدم المستشار نبيل زيدان، محامي هيئة قناة السويس، وكيلًا عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بموجب التوكيل رقم 4550 لسنة 2020، والمرافق به حافظة المستندات وما طويت عليه من صورة طبق الأصل من طلب المقدم لرئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفع الحجز علي السفينة الرافعة علم بنما، وما عليها من بضائع والمقيد رقم 26 لعام 2021، أوامر اقتصادية والصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، والمنفذ بتاريخ 13 أبريل 2021، والسماح لها بالإبحار والتنازل عن أمر التحفظ والاطلاع علي نص المادة 63 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1991.

وعليه جاء قرار المستشار عمر محمد عوض، المستشار بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، برفع الحجز التحفظي رقم 26 لسنة 2021 بحري اقتصادي الإسماعيلية علي السفينة وبضائعها، علي أن يتم تنفيذ القرار في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية.

وعقدت هيئة قناة السويس احتقالية كبرى للإعلان عن توقيع التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، وتم عقد مؤتمر صحفى، أثناء مغادرة السفينة بعد انتظارها لمدة 107 يوم في قناة السويس، عقب جنوحها في 23 مارس الماضى.