شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية للشعبة الإدبية للثانوية العامة وإرسالها إلى صفحات الغش الإلكترونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تداولت بعض صفحات للغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، كما نشرت بعض الصفحات إجابات أسئلة.

من جانبها تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة العمليات الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط الطالب المسئول عن تصويرها حال ما إذا كانت صحيحة.وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .