شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى مطروح والساحل الشمالى منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه في نطاق قطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء واللذان يخدمان محافظة مطروح والتى تقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية حيث تمتد من الكيلو 61 غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية (مدينة السلوم) أي بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالى 400 كم جنوب واحة سيوة ويحد المحافظة من الجهة الشرقية محافظتى الإسكندرية والبحيرة وجنوباً الجيزة والوادى الجديد، وتتميز محافظة مطروح بوجود مصادر تغذية وبنية تحتية حالية يمكن الاعتماد عليها، حيث يتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال عدد 10 محطات محولات سعة اجمالية 1100 م.ف.أ جهد 220 - 66 ك.ف، يبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 270 ألف مشترك منهم عدد 135 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الاغراض.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين 12 هندسة حيث يضم قطاع مطروح هندسات كل من مطروح شرق، مطروح غرب، سيدى برانى، السلوم، سيوة، والنجيلة، ويضم قطاع الساحل الشمالى هندسات 25 يناير، مارينا، العلمين، سيدى عبد الرحمن، الضبعة، والمنتزة، وفيما يلى مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالى:

-بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2378) كم.

-بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3069) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2509) كم .

-كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1213) كم.

-بلغ إجمالي عدد المحولات (2953) محول بإجمالي قدرة (1236) م.ف.أ.

وقال شاكر إنه بنطاق قطاع توزيع مطروح والساحل الشمالى تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاعى مطروح والساحل الشمالى بمبلغ يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه وذلك لإضافة و إحلال عدد من المهمات على شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض تتمثل فى :

- عـــدد 8 موزعات

- عـــدد 65 محولات توزيع

- 45 كم موصلات هوائية جهد متوسط

- 255.5 كم كابلات أرضية جهد متوسط

- 335 عامود جهد متوسط

- 1090 كم موصلات هوائية جهد منخفض

- 15.5 كم كابلات أرضية جهد منخفض

- 6631 عامود جهد منخفض.

بلغ قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتى الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى 2021 مبلغ قدره 125 مليون جنيه

وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة مبلغ قدره 1,5 مليار جنيه

وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الشركة بتطوير شبكة الكهرباء فى عدد 5 قرى في نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الاولى للقري الاكثر احتياجا من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعـاية فخـامـة السيد رئيـس الجـمهـوريـة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي قرى (سيدى شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود ) بنطاق محافظة مطروح.

وشدد الوزير على ضرورة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا د علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، والإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، والإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.