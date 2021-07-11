شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالإمارات وزيادة تشغيل الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني استمرار الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة، حيث شهد معدل التشغيل اليومي، لرحلات مصر للطيران، زيادة في عدد الرحلات التي تسيرها الشركة الوطنية بين القاهرة ودولة الإمارات.

وكشفت المصادر، إن تشغيل مصر للطيران زاد بمعدل الضعف، منذ بدء جسر عودة المصريين العالقين في دولة الإمارات، حيث أصبحت مصر للطيران تسير 7 يوميا بين القاهرة ودولة الإمارات بمعدل 4 رحلات إلى دبي ورحلتين أبوظبي ورحلة إلى الشارقة، بدلا من 4 رحلات في الأيام السابقة وفق معدل تشغيلها الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت أن هناك جسرًا جويًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى مصر، وذلك بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتيّ السياحة والطيران.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عن طريق الشركات السياحية لتغيير جهة السفر من "دبي إلى المملكة العربية السعودية" لتتحول إلى "دبي إلى القاهرة".

ووفقا لتقرير أعلنته غرفة عمليات وزارة الهجرة، أنه تم تسجيل 1595 مواطنًا عالقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة حجزوا مع الشركات السياحية المصرية و403 مواطن حجزوا مع شركات طيران بمعرفتهم الشخصية دون وساطة الشركات السياحية، ومجموعهم 1995 مواطنًا مصريًا عالقًا قام بالتسجيل لدى وزارة الهجرة.