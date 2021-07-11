شكرا لقرائتكم خبر عن عصا إلكترونية وكاشف حرارى فى استقبال الطلاب بثانى أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قرابة 256 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة أداء امتحان اللغة العربية، فى ثان أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث انطلق الامتحان 10 صباحاً ويستمر حتى 1 ظهرا، وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمرير العصا على الطلاب بعد بدء الامتحان بدقائق بشكل هادئ دون أى ازعاج مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم توقيع الطلاب فى الكشوف مع التنبيه على الطلاب بكتابة بياناتهم بدقة.

وشددت اللجان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب وتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



انتظام دخول الطلاب لامتحانات الثانوية العامة



تطبيق الاجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة



تطبيق الاجراءات الاحترازية قبل دخول امتحانات الثانوية العامة



تفتيش الطالبات خلال امتحانات الثانوية العامة



تفتيش الطلاب العصا الالكترونية قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة



تفتيش حقائب الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة



تنظيم دخول الطالبات



تنظيم دخول الطلاب وتطبيق الاجراءات الاحترازية



توفير الكمامات والقفزات بلجان الثانوية العامة



توفير كبائن تعقيم بلجان امتحانات الثانوية العامة



توقيع الكشف الحرارى على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة



لجان امتحانات الثانوية العامة