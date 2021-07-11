شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح باب النقل للأئمة الراغبين فى العمل بجنوب سيناء بحوافز إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب النقل للأئمة على مستوى الجمهورية الراغبين فى العمل بالمناطق البدوية بمديرية أوقاف جنوب سيناء، بعدد من الحوافز الإضافية وهى صرف الحافز الإضافى المقرر للعاملين بمحافظة جنوب سيناء 300%.

كما أكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أنه سيتم توفير سكن للإمام بالمسجد الذى سيعمل به، لافتة إلى أنه على الراغبين فى التقدم ملء الاستمارة التالية خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر موقعها الالكترونى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناقش معه فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة .

ووجه وزير الأوقاف الشكر لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعى رائد.