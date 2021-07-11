شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لا تغيرات جوهرية بحالة الطقس الفترة المقبلة والأجواء حارة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية، تؤكد أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحرى خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة خلال الايام القليلة القادمة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة جنوبا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة لتقلل من حدة تأثير الرطوبة على الاحساس بحرارة الجو.